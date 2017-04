Wethouder: ‘Oude Haven moet meer verleiden’

7 april – Morgen (zaterdag) wordt een heel druk programma afgewerkt ter opening van het toeristisch vaarseizoen ‘Zomer aan de Vliet’. Onderdeel ervan is dat burgemeester Klaas Tigelaar de waterpomp van Stichting ‘Mooi Voorburg’ in werking stelt (Herenstraat 11.45 uur) waarbij drumfanfare Forum Hadriani van zich zal laten horen. ’s Middags (15.15 uur) doet wethouder Frank Rozenberg de aftrap van het recreatieve seizoen bij de Oude Haven waar sinds vorig meer ruimte is voor passanten met boten. ‘Die extra voorziening moet beter benut kunnen worden’, is de zomerse gedachte.

De gemeente lanceert het plan om de naam ‘Oude Haven’ als markant onderdeel van het Oude Dorp te veranderen. ‘Oude Haven’ is niet van deze tijd, vindt het College van B&W. ‘We zoeken een passende naam voor de gehele haven’, zegt Rozenberg, ‘een naam die recreanten verleidt om aan te meren en het Huygenskwartier te ontdekken’. Hij roept inwoners op een andere naam voor ‘Oude Haven’ te bedenken. We doen een duit in de zak met ‘Verleidend Havenkwartier’, ‘Stoere Staphaven’, ‘Alle Hens aan Wal’, ‘Pleisterplaats Voorburg’ of toch maar gewoon Oude Haven als vertrouwd begrip handhaven?

Reactie van Kees Verbeek: ‘Met alle waardering voor de deelnemers, die een andere aansprekende naam insturen voor de uitgebreide passantenhaven aan de Oude Haven ligt het voor de hand om de nieuwe naam te verbinden aan de rijke (Romeinse) historie van Voorburg. Daarom heeft een aantal bestuursleden van stichting ‘Mooi Voorburg’ voorgesteld om de passantenhaven “Corbulohaven” te noemen. Deze Romeinse veldheer Corbulo heeft ooit als bezigheidstherapie voor zijn werkloze soldaten, opdracht geven om deze verbinding tussen Maas en Rijn te graven. Daarom wordt ‘onze Vliet’ ook wel ‘De Gracht van Corbulo’ genoemd. Alle lezers van Voorburg Insite worden opgeroepen dit voorstel van ‘Mooi Voorburg’ te steunen. Dat kan door uw stem uit te brengen via de gemeentelijke website: www.lv.nl/wedstrijd. U heeft vanaf 8 tot 19 april hiervoor de gelegenheid’.