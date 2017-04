‘Oosteinde is ultieme bron van licht en ruimte’

10 april – ‘Verstild en tijdloos Voorburg’ is de naam van de expositie die morgenmiddag in Museum Swaensteyn geopend wordt. Kunstenaar Rik van Iperen brengt met 17 schilderijen van formaat een bijzondere ode aan zijn Voorburg van nu en weleer. Zo krijgt elk werk diepere betekenis. Een korte kennismaking met de man achter de expositie. Rik neemt meteen zijn gevierde Oosteinde als voorbeeld. Als oud- en destijds jeugdige bewoner van de ‘laan’ strak verbonden aan park Vreugd en Rust, nam hij gaandeweg veel details ervan in zich op om nu in eigen vorm op het doek weer terug te laten komen.

‘Deze bomenlaan is historie met een hoofdletter’, zegt Van Iperen. ‘Daar wandelde ik met mijn moeder. Ik zie een grenzeloze historie die voor mij tijdloos is. In het Oosteinde zitten mijn genen. Daar vind ik een fraaie balans van defuus licht en compositie. De onderlinge afstand tussen de bomen daar is prachtig. Ze zeggen mij veel over het ultieme van rust en ruimte, analoog aan het leven’. Filosofisch of niet, met deze interessante tentoonstelling zullen veel bezoekers met enige kennis van de mooiste plekjes in Voorburg vrijwel zeker bevangen worden. Een absolute aanrader dus deze expositie.