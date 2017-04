Iemands have en goed op gammawieltjes

11 april – ‘Heel ver van een Gamma tref je deze winkelwagen aan bij de inrit van het Diaconessenhuis. Is het van een clochard die een bezoek brengt aan het ziekenhuis of een uitgeprocedeerde vluchteling uit een veilig land. Misschien is het wel een persoonlijk drama. Of denkt deze onbekende dat die de nacht in het leegstaande zusterhuis kan doorbrengen. Een voorbijkomende motoragent heeft er ook aandacht aan besteed. Hij nam een foto van deze hoog beladen Gammawinkelwagen. Misschien horen we er nog wat over’, meldt Willem Hasekamp.