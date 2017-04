College lelijk in de nesten na ‘schending rechtsorde’

12 april – Verbijstering, boosheid en opwinding in de gemeenteraad over een reeds gepubliceerd ‘geheim besluit’ van het college terwijl raadsleden daar nog over moesten oordelen. ‘Dit sloeg bij mij in als een bom”, zegt fractievoorzitter VVD Astrid van Eekelen. ‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt en dit betekent een schending van de rechtsorde. Samen met andere partijen, waaronder die van de coalitie, hebben we een spoeddebat aangevraagd. We willen dat de onderste steen boven komt’. De VVD eist een feitenrelaas.

De bizarre ontknoping volgde na een verhit debat achter gesloten deuren over een geheim voorstel dat wethouder Frank Rozenberg (Gemeentebelangen) vlak voor de raadsvergadering aan de raad had gezonden. De wethouder moet even de greep op de werkelijkheid hebben verloren. Het ‘voorbereidingsbesluit’ was om een mogelijke komst van een supermarkt in het voormalige pand van The Village aan de Herenstraat te verbieden. Aanvankelijk was de ‘ruimtelijke kwaliteit’ daarvoor de reden. Later werd de link duidelijk met de plannen voor een ‘gebouwenschuif’ van gemeentepanden, waaronder een nieuw pand voor Hoogvliet Herenstraat.

‘Iedereen kan nu in de gemeenterubriek in Het Krantje lezen dat ‘de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 april heeft besloten’ tot het bewuste besluit, terwijl dat helemaal niet is genomen’, zegt Van Eekelen. ‘Waar zitten we dan als gemeenteraad voor bijeen? Eerst een geheime vergadering die van mij helemaal niet geheim hoefde te zijn, dan een voorstel waar we veel kritiek op hadden, en dan blijkt het ook al naar de Staatscourant te zijn gestuurd’.

Op 9 april sprong raadslid Philippine Hohage ook al uit haar vel over de aangekondigde geheimhouding. ‘Hou daar toch mee op College’, was haar boze oproep. ‘Waarom is er geheimhouding opgelegd voor het zogenaamde Huygenskwartier/plan Waaijer. Waar is die mistigheid voor nodig? Het gaat om geld dat voor een groot deel uit de reserve komt, die eens €115 miljoen was, maar is in 3 jaar is geslonken tot onder €40 miljoen. En ook daar geeft het college geen antwoord op. Eerder ging het om inhuur van externe bureaus en een aanbesteding over het snippergroen. Dat door deze houding van het college en een groot deel van de raad de integriteit van de gehele politiek in Leidschendam-Voorburg afneemt, baart mij zorgen’. Fractie Hohage vraagt zich af wat het college te verbergen heeft voor de raad en voor de inwoners.