CDA: ‘Onzorgvuldigheid en onkunde van wethouder’

13 april – De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het openbaar maken van alle stukken die betrekking hebben op het tumult veroorzakende besluit over een supermarkt in The Village onder het station Voorburg. Daar valt ook het verslag onder van het geheime deel van de vergadering. Alleen de fractieleden van Gemeentebelangen (GBLV) waren niet voor openheid daarvan en stemden tegen. Deze partij hield de hand boven het hoofd van hun wethouder die zwaar onder vuur is komen te liggen. Ook het CDA wil nu een spoeddebat om een compleet feitenrelaas te bespreken. ‘De raad was verbluft door zoveel ondeskundigheid en onkunde’, zegt raadslid Jaap Geluk, woordvoerder namens het CDA op dit dossier (foto).

Het draait om een ‘voorbereidend besluit’ om het aantal supermarkten in het Oude Centrum te beperken tot maximaal twee. Tijdens de vergadering liep verantwoordelijk wethouder Frank Rozenberg op tegen de harde kritiek van het CDA, VVD en CU-SGP. Hij bleek ook nog eens vergeten een onderzoeksrapport naar de gemeenteraad raad te sturen. Na een schorsing kwam hij met een verklaring waarin de wethouder zei dat zijn ambtenaren uit de tot dan toe geheime stukken informatie hadden gehaald voor publicatie in Het Krantje en de Staatscourant op 12 april. Rozenberg kwam terug met de mededeling dat hij het College-voorstel terugtrok voor besluitvorming.