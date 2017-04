Spoeddebat op donderdag 20 april

14 april – In de gemeenteraad van 11 april is uitermate kritisch gesproken over het dubieuze Collegevoorstel m.b.t. het ‘raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Huygenskwartier’ dat na torpedering van de agenda werd gehaald. Vrijwel unaniem verzocht de gemeenteraad om hierover een extra raadsvergadering te houden. Gevraagd werd om een spoeddebat over de ontstane situatie. Dit debat zal plaatsvinden op donderdag 20 april en begin om 20.30 uur, in de raadzaal van Huize Swaensteyn.