15 april – Geen paashaas vanochtend in het Oude Centrum maar wel een schaap met lammetje, minstens zo goed om het lentegevoel te versterken. Ouders met kinderen benutten hun kans bij de Oude Kerk met het geven van een voorzichtige aai. Nu nog een paar graden Celcius bij de buitentemperatuur en dan weten we zeker dat het de goede kant op gaat. Te optimistisch?

