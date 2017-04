CDA: ‘Wethouder schoffeert gemeenteraad weer’

18 april – Aan de vooravond van het spoeddebat (donderdag a.s.) over wethouder Frank Rozenberg, opent het CDA wederom het vuur op hem en daarmee op het College van B&W. Volgens vice-fractievoorzitter Dré Veelenturf is de wethouder ‘niet in control en geeft onjuiste informatie’. De CDA’er vindt het een ‘volgende schoffering van de raad’. Het gaat deze keer om het te laat aan de Raad ter beschikbaar stellen van een planologische rapport.

Veelenturf: ‘Bovendien laat de wethouder zien dat het op financieel gebied ook niet goed gaat. De Kadernota, één van de belangrijkste rapporten van het jaar waarin de hoofdlijnen van de plannen voor volgend jaar worden beschreven, is vertraagd met een maand! Het college mét de voor de financiën verantwoordelijke wethouder Rozenberg lukt het niet op tijd het eens te worden over de plannen. De gemeenteraad moet onder grote tijdsdruk de plannen straks gaan beoordelen. Hoe lang gaat dit nog door?’.