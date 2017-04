Spoeddebat over paniekvoetbal en ambtelijke fouten

. Systeemintegratie stadhuis ontbreekt

. Second opinion over bestemmingsplan

. Verkeerde informatie aan adviseur

. Rectificatie van onjuiste publicatie

. Interne tijdsdruk belangrijke oorzaak



19 april – Het had niet mogen gebeuren en we betreuren de gang van zaken rond de publicatie van het voorbereidingsbesluit. Met deze knieval richt het College zich tot de Gemeenteraad waar morgenavond een spoeddebat plaatsvindt over vermeende geheimhouding, een te vroeg geplaatst bericht, een raad die zich bedrogen voelt, wel of geen supermarkt in het pand The Village en het acteren van wethouder Frank Rozenberg.

‘Deze werkwijze past niet in de samenwerking die het college voorstaat met de raad en sluit niet aan bij de reguliere werkwijze van publicaties in onze gemeente, waarbij altijd eerst een besluit wordt genomen voordat er iets gepubliceerd wordt’, aldus het college.

Uit het feitenrelaas waar de raad om heeft gevraagd, wordt geconcludeerd dat het om fouten gaat die voortvloeien uit werkprocessen van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Tijdsdruk en het ontbreken van een systeemintegratie tussen de ambtelijke organisatie en de griffie lijken hier de belangrijkste oorzaken van. Bedoeling is om de ambtelijke organisatie en de griffie, met één geïntegreerd systeem te gaan laten werken. Bij de voorbereiding van de publicatie is geen sprake geweest van schending geheimhouding. De publicatie is achteraf bezien onjuist en moet rectificatie plaatsvinden.



Bij het opstellen van het feitenrelaas kwam aan het licht dat de gemeente op 7 maart jl. de vastgoedadviseur van de eigenaar van Herenstraat 177a heeft geïnformeerd dat er geen supermarkt gevestigd kan worden in het pand Herenstraat 177a te Voorburg. Een winkelformule had daarvoor belangstelling getoond. Aangezien er ambtelijke twijfel ontstond bij de interpretatie van de bestemmingsplanregels is er een second opinion bij de huisadvocaat opgevraagd. Inmiddels is vast komen te staan dat ambtenaren het bestemmingsplan verkeerd hebben geïnterpreteerd en daarmee verkeerde informatie aan de vastgoedadviseur heeft verstrekt.

Conclusie College: ‘Met dit feitenrelaas gaat het college ervan uit dat eventuele onduidelijkheden over het proces rond de totstandkoming van het voorbereidingsbesluit en de vroegtijdige publicatie daarvan zijn weggenomen’. Pardon, het staat er echt: eventuele onduidelijkheden……