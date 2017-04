Namen foute oorlogsburgers op monument Sijtwende

19 april – Op het ‘Monument voor Vrede en Vrijheid’ in het Sytwende Park staan namen van mensen die fout waren in de oorlog en juist niet thuishoren op de erezuil van slachtoffers. De Historische Vereniging Voorburg (HVV) heeft dit na grondig onderzoek ontdekt. De namen van vier van de meer dan 400 slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog blijken nu ten onrechte op de gepolijste gedenkzuil terecht te zijn gekomen.

Het gaat om de namen van J.H.P. van As, P.L. van Iren en J. Grondel. Volgens onderzoek van de Historische Vereniging en ook bevestigd door het NIOD waren deze mensen in dienst bij de Duitse strijdkrachten. Daarnaast wordt de naam verwijderd van G. Olsthoorn. Hij was zwarthandelaar en is overleden in een gevecht met de ondergrondse. De vier namen worden nog voor de herdenking op 4 mei verwijderd.

Bij het onderzoek voor het boek ’70 jaar Vrede en Vrijheid’ ontdekte de HVV dat er namen van slachtoffers op het monument ontbraken, een aantal jaartallen verkeerd is vermeld en enkele namen onjuist zijn gespeld. Ook kwam naar voren dat er vier namen op staan van personen die in de oorlog ‘fout’ waren.

Burgemeester Klaas Tigelaar: ‘Met het gedenkteken eren we de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden. Daarom is het noodzakelijk dat de namen die er op staan correct zijn en de namen die er niet op thuis horen verwijderd worden. Ik heb enorme waardering voor de Historische Vereniging die jarenlang grondig onderzoek heeft gedaan. Ere wie ere toekomt’.

De HVV is bij monde van Nelleke Kok content dat de eerste aanpassingen voor 4 mei worden verricht. Zo kan alle aandacht uitgaan naar herdenken, bezinnen en herinneren. Vanaf 19.45 uur is iedereen welkom bij de Herdenking op 4 mei in het Sytwende Park.