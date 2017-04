De bijzondere band van Marianne met Camenz

20 april – Prinses Marianne, dochter van koning Willem I, is een nobel icoon van Voorburg. Ze had hier drie buitenplaatsen en verrichtte veel goed werk, zoals velen weten. Minder bekend is dat zij graag reisde en landsgrenzen overschreed. Zo liet Marianne in Camenz, in het huidige Polen, een imposant kasteel bouwen. In het Duitse Reinharthausen kocht ze met het oog op haar buitenechtelijke zoon, een wijnkasteel en bouwde er een bijzonder museum aan. Aan die ‘Europese betekenis’ en aan de kunstzinnigheid van deze Voorburgse prinses besteedt Marianne-expert Kees van der Leer bijzondere aandacht in zijn nieuwste publicatie getiteld: Marianne, een vrijgevige en kunstzinnige prinses in Voorburg, Reinhartshausen en Camenz. Een aanrader!

Tegelijkertijd verschijnt van dit handzame boekje ook een Poolse editie. Daarmee vervult de auteur de belofte die hij onlangs deed in Camenz, waar hij eregast was van de burgemeester, tijdens de heropening van een gerestaureerd deel van Mariannes kasteel. Het boekje benadrukt de bijzondere band die er via Marianne bestaat tussen Voorburg, Reinhartshausen en Camenz. De auteur zou het mooi vinden als deze band in de nabije toekomst zou worden verstevigd. In het rijk geïllustreerde en door Ronald Meekel fraai vormgegeven boekje zijn nieuwe ontdekkingen en tot nu toe onbekende afbeeldingen opgenomen. De editie Nederlands is te koop in Museum Swaensteyn (€12,50).