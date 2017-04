Wethouder Rozenberg vertrekt, GBLV uit coalitie

21 april – Wethouder Frank Rozenberg (GBLV) heeft zijn ontslag ingediend en diens fractie volgde eveneens met opstappen. Daarmee wordt een bres geslagen in de coalitie die drie jaar geleden met veel ambitie en vertrouwen begon. PvdA, D66 en GroenLinks gaan nu verder als minderheidscollege. Op korte termijn komt de gemeenteraad bijeen om de onverwachte situatie te bespreken. Rozenberg kwam vorige week zwaar onder vuur te liggen over o.a. een voorbereidingsbesluit m.b.t. een supermarkt in het pand The Village aan de Herenstraat. (foto Ap de Heus)

De VVD, het CDA en partij Hohage begonnen het aangevraagde spoeddebat gisteravond met de aankondiging een motie van wantrouwen tegen de wethouder te zullen indienen. Andere partijen zouden hun oordeel laten afhangen van de manier waarop Rozenberg zou reageren op geuite kritiek. Dat hoefde eigenlijk niet meer want ’s middags had de wethouder zijn knopen al geteld en het ontslag voorbereid.

Hij koos er niettemin voor om eerst uitvoerig tekst en uitleg te geven over de ontstane situatie en deed dat met verve. Rozenberg begon met de woorden: ‘Hier staat een trieste wethouder. Het is volstrekt verkeerd gegaan en dat spijt mij zeer. Er zijn de laatste week door diverse partijen grote woorden gebruikt aan mijn adres die kant noch wal raakten en buiten de orde zijn. Het is een onverkwikkelijke zaak. Een goede basis voor samenwerking is weggevallen’. Nadat hij de raadzaal anderhalf uur later had verlaten, kwamen de partijen met verschillende reacties. Enkele fragmenten daaruit:

CU/SGP: ‘De wethouder heeft er moedig en bekwaam voor gekozen zijn beleid te verdedigen. Hij is strijdend ten onder gegaan’. De VVD dankte Rozenberg voor de inzet en noemde het een droevige avond. ‘Het was onvermijdelijk en het treft ons in het hart’. Als enige partij kon er bij het CDA geen (collegiaal) woord van dank of mededogen af en volstond met de zakelijke opmerking om voort gaan en ‘zorgvuldig de opties te onderzoeken waar we de tijd voor willen nemen’. D66: ‘Het was onafwendbaar. Onze complimenten en respect voor de afscheidsspeech’. De PvdA betreurde het opstappen. ‘De wethouder heeft daadkracht getoond. We willen nu op alle manieren blijven samenwerken’. GroenLinks: ‘We hebben respect voor het aftreden. Het is te prijzen dat hij de eer aan zichzelf hield. Laten we nu eerst het hoofd koel houden’. Partij Hohage: ‘De wethouder heeft zelf de consequenties getrokken’. In de richting van Gemeentebelangen: jullie zijn consequent in doen en laten. Laten we samen verder gaan met integriteit en transparantie als uitgangspunten’.

PvdA, D66 en GroenLinks kwamen na middernacht met de volgende verklaring: ‘Allereerst betreuren wij de gebeurtenissen rond het Huygenskwartier van de afgelopen dagen. Deze gang van zaken is niet goed voor het Huygenskwartier, niet in het belang van onze gemeente en een persoonlijk drama voor wethouder Rozenberg. D66, PvdA en GL hebben begrip voor het besluit van wethouder Frank Rozenberg om af te treden’.

‘Er is rond dit dossier teveel onduidelijk gebleken en teveel mis gegaan om dit dossier op een goede, transparante wijze tot uitvoering te brengen. Een wethouder is vanuit ons democratisch systeem verantwoordelijk voor het hele proces om tot collegevoorstellen te komen. Zaken die hierin niet goed zijn gegaan of als onduidelijk worden gezien, verwijten wij niet de wethouder. Het zijn fouten die een ieder van ons kan overkomen. Maar het zijn en blijven fouten. Vanuit het belang van onze mooie gemeente en vanuit de verantwoordelijkheid van de Raad voor transparante en rechtmatige besluitvorming, kunnen wij ons vinden in het besluit van wethouder Rozenberg om af te treden. Wij waarderen het dat hij zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de gang van zaken en hieruit zijn eigen conclusies trekt’.

‘D66, GL en PvdA benadrukken dat zij – hoewel het besluit van wethouder Rozenberg om af te treden wordt gesteund – nog steeds veel waardering hebben voor zijn inzet en die van zijn fractie, GBLV. Het vertrouwen in dit coalitieprogramma en deze coalitie van GBLV, D66, PvdA en GL staat voor ons recht overeind. Wij hopen – waar mogelijk samen met onze collega’s van GBLV – met alle partijen in de Raad nu gezamenlijk stappen te zetten om te komen tot een werkbare oplossing voor college en gemeenteraad, die onze gemeente recht doet. Wij zullen ons hier voor 100% voor inzetten’.

GBLV steunt wethouder Rozenberg. Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV, hier derde van links op de partijfoto in prettiger dagen:

‘Onze wethouder heeft in de afgelopen drie jaar laten zien dat er op een andere manier tussen gemeente en de inwoners, verenigen en bedrijven samengewerkt kan worden. Hij heeft met daadkracht een groot aantal zaken vlot getrokken en initiatieven genomen die de gemeente meer op de kaart hebben gezet. Als we kijken naar het dossier voorbereidingsbesluit Huygenskwartier, het feitenrelaas en de sterke analyse die onze wethouder in het raadsdebat gaf, dan had dat nooit een reden mogen zijn van de andere coalitiepartijen om de steun voor Rozenberg eerder deze week in te trekken. Het vertrouwen bij GBLV was daarmee ook weg, dat verder gaan met de coalitie nog zin zou hebben’.

‘De afgelopen week heeft men ook in de media laten zien dat er van alles bij is gehaald om de wethouder verder te beschadigen, zonder dat de feiten bekend waren of het debat werd afgewacht. Voor GBLV was ook duidelijk dat de inhoud niet meer voorop stond, maar dat op basis van beeldvorming onze wethouder in een onmogelijke positie werd weggezet. In de gemeenteraad zitten mechanismen, die alleen maar uit zijn op de val van het college dan wel van individuele wethouders’.

‘Wat de gemeenteraad niet beseft is dat de raad ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft. Het proces onder leiding van de burgemeester om de bestuurlijke verhoudingen na de bestuurscrisis in 2014 te normaliseren is in ieder geval weer mijlenver teruggeworpen. De fractie GBLV is in ieder geval trots op wethouder Rozenberg voor zijn inzet in het Huygenskwartier, het lostrekken van projecten als de Stompwijkseweg, het Kulturhus, de Duivenvoordecorridor, zijn inzet op cultuur, het LHBT-beleid, recreatie en toerisme, evenementen zoals de Vlietdagen, het verlagen van de lasten voor ondernemers, het financiële beheer en nog vele zaken meer’.

‘De grootste vrees die GBLV/Gemeentebelangen nu heeft, is dat de stappen die zijn gezet in de open bestuursstijl ook van de baan zijn. Dat de oude bestuurscultuur van tegen denken in plaats van meedenken met inwoners, verenigingen en bedrijven weer hoogtij gaat vieren’.