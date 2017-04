22 april – De Oranjelust is bijna klaar voor. De banieren hangen al en de traditionele overspanning kondigt hoog boven de straat de kinderspelen op Koningsdag aan. In het midden het aloude stadswapen van de voormalige gemeente Voorburg. Als vanouds wordt het hier volgende week weer feestelijk leven in de brouwerij.

