‘Coalitiepartners steunden Rozenberg niet meer’

22 april – ‘De coalitie (GBLV, PvdA, D66 en GroenLinks) is niet door de oppositie omgevallen’, zegt Astrid van Eekelen, fractievoorzitter VVD. De dreun kwam van binnenuit. Volgens haar hadden de coalitiepartners achter de schermen al hun conclusie getrokken over de onhoudbare positie van wethouder Frank Rozenberg. Zij zouden hem niet steunen in het spoeddebat, zegt Van Eekelen. Toen de wethouder hiervan hoorde wist hij genoeg en begon hij met het schrijven van zijn afscheidsspeech. ‘GBLV heeft daarop te kennen gegeven dat zij volledig afhaakt, terwijl de overige coalitiepartijen open stonden en staan voor een nieuwe wethouder van GBLV. Zij steunen ook het coalitieakkoord nog. De hele oppositie inclusief de VVD, had grote bedenkingen en wilde een motie van wantrouwen indienen. Echter was dat niet eens nodig omdat de wethouder de eer aan zichzelf hield’, zegt Van Eekelen.

Volgens haar heeft de VVD zich in de fatale kwestie ‘volledig gefocust op de inhoud van de zaak, er waren te veel zware fouten gemaakt. Voor ons als liberalen staat een betrouwbare en zorgvuldige overheid voorop’. Hoe het nu verder moet is vooralsnog onduidelijk. Het weekeinde zal worden benut om te overleggen. Van Eekelen: ‘De coalitiepartijen zijn hier niet eensluidend in. Wat de VVD betreft moet de gemeente ook in het komende jaar goed worden bestuurd. GBLV is de grootste partij; meer dan 23% van de stemgerechtigde inwoners heeft op die partij gestemd. Wat mij betreft moeten zij verantwoordelijkheid nemen en aangeven hoe nu verder. Twee jaar geleden beĆ«indigden zij ook een coalitie en ook toen lag de bal bij hen’.