Windturbine domineert tot in verre omtrek

23 april – De storm rond de windturbine bij de Westvlietweg lijkt te zijn gaan liggen maar dat is meer schijn dan werkelijkheid. Inwoners kunnen er maar niet aan wennen en in zekere zin koken zij nog altijd van woede over de bouw ervan. Er is sprake van overlast, zowel in geluid als hinderlijke aanwezigheid. Mensen die er niet heel dichtbij wonen zien het gevaarte als vervuiler van de horizon. De turbine leidt tot ver in de omtrek af en trekt de verkeerde aandacht. Vanaf een hoge etage langs de Sijtwendetunnel is te zien hoe de molen nadrukkelijk aanwezig is.