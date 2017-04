Hoe en waar bivakkeerden de Romeinen in Voorburg?

25 april – Zaterdag 29 april begint de nationale Romeinenweek. Tot en met zondag 7 mei zijn er overal in het land verschillende activiteiten rondom de Romeinen, zo ook in Museum Swaensteyn. 2000 jaar geleden bevond zich op grondgebied van het huidige Voorburg de nederzetting Forum Hadriani. Deze plaats werd bewoond tussen het einde van de eerste eeuw en het einde van de derde eeuw. Het was een bloeiend bestuurs- en handelscentrum en de enige stad van enige omvang in Noordwest Nederland. Het werd de meest westelijke stad van het Romeinse rijk waar de illustratie een beeld van geeft.

Museum Swaensteyn toont de rijke geschiedenis van de stad en enkele opgravingen, waaronder een gaaf bewaarde en zeer zeldzame Romeinse waterput, ingenieus opgebouwd met behulp van wagenwielen. Kinderen kunnen de gehele week het speurboekje ‘Terug naar de Romeinen’ gratis ophalen aan de kassa van het museum. Op zondag 7 mei is er in het museum tussen 14.00-15.30 uur een familieworkshop met Romeinse spelletjes.