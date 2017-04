14 keer: ‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd…….’

26 april – Dertien inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben vanochtend een Koninklijke Onderscheiding gekregen uit handen van burgemeester Klaas Tigelaar. De uitreiking vond plaats in het Gemeentehuis Leidschendam. De gedecoreerden werden door hun individuele verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau of tot Ridder in die Orde. Het zijn:

Mevrouw K. Alnasser uit Voorburg (Lid)

Mevrouw J.L.M. Borsboom uit Voorburg (Lid)

De heer A.J. Eijken uit Voorburg (Lid)

Mevrouw A. van Elk-Verrips uit Leidschendam (Lid)

De heer W.J. van Kampen uit Voorburg (Ridder)

Mevrouw H. Killi uit Leidschendam (Lid)

De heer C.L. van der Leer uit Voorburg (Ridder)

De heer J. Nienhuis uit Voorburg (Lid)

Mevrouw H.M. Sachse-Bonhof uit Leidschendam (Ridder)

Jonkheer D.J.W. Teding van Berkhout uit Voorburg (Lid)

Mevrouw A.G.M. Tetteroo-Meester uit Leidschendam (Lid)

De heer J.E.W. van der Wiel uit Leidschendam (Lid)

Mevrouw M.C. Wit-BeckerHoff uit Leidschendam (Lid)

De veertiende onderscheiding ging een dag eerder naar de heer R.C.M. van den Bor, vrijwillig roerganger in het Dienstencentrum Duivenvoorde in Leidschendam. De burgemeester speldde hem de versierselen op behorend bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.