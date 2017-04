Over een debuut, een come back en ambtsketen

28 april – Dat was een mooie Koningsdag, ook in Voorburg. Vanavond wordt dat culinair nog eens overgedaan als 150 Abraham-gerechtigden een hapje mee-eten in het Paleis op de Dam. Nou ja, een hapje, dat wordt een heuse vier-gangen-zit en een romig doch verfrissend dessert. Het had weinig gescheeld of burgemeester Klaas Tigelaar had eveneens aangezeten aan het vorstelijke diner. Hij is immers ook 50 en refereerde er aan in zijn eerste Koningsdag-toespraak in Voorburg. Een debuut zou je kunnen zeggen en dat ging de burgemeester (spontaan en blijmoedig) prima af. ‘Een goed bouwjaar’, zo wist hij met een glimlach en complimenteerde daarmee tevens de Koning.

Dat gebeurde na de traditionele aubade met een keur aan meezingers van Hollandse liedjes verzorgd door het orkest van Sint Caecilia Voorburg onder leiding van Martijn van Tent. Na het Wilhelmus ging de eerste burger in de Herenstraat rond met een blad vol jus d’orange en oranjebittertjes. Er was sprake van gretige aftrek.

Onder de enthousiaste aanwezigen ook een opgewekte Frank Rozenberg, de vorige week nog (politiek) gevallen wethouder die door velen hartelijk werd aangesproken, onder wie Marjan van Giezen, fractievoorzitter van de PvdA. Het leek op het begin van een come back. ‘We will meet again’, zei Rozenberg stralend met verwijzing naar het opbeurende lied dat Sint Ceacilia eerder ten gehore bracht en door iedereen meegezongen werd. Het klonk Rozenberg kennelijk als muziek in de oren. We zitten intussen wel met een gemankeerd college.

Dan nog even de ambtsketen van burgemeester Tigelaar. Die is weer op maat gemaakt door de plaatselijke goudsmid, nadat het zilveren onderscheidingsteken vorig jaar een paar centimeter was ingekort op verzoek van mevrouw Leemhuis die hier tijdelijk burgemeester was. De ambtsketen was zichtbaar te lang voor haar lichaamslengte. Zij leverde dan ook steeds een nerveus gevecht om de keten goed op zijn plaats te houden.