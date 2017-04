Fietsen maar op de promenade Herenstraat

29 april – Het is ’s zaterdags verboden om te fietsen op de promenade Herenstraat. Borden aan het begin van het Beschermde Dorpsgezicht wijzen daarop. Niettemin zien we op een dag als vandaag dat het fietsverbod genegeerd wordt. Kinderen en volwassenen rijden, soms in slalom, tussen de wandelaars door op omafietsen, volgepropte bakfietsen en scooters. Soms leidt dat tot hoorbare afkeuringen. Incidentele acties van handhavers richten weinig uit, winkeliers hoor je niet en voor de centrummanager is het weekend. Fietsen maar.