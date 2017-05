CDA laakt wethouder over spoedeisende hulp

1 mei – Wat te doen met een wethouder die ‘ja’ zegt maar ‘nee’ doet? Die heeft wat uit te leggen, vinden ze ook bij het CDA waar opnieuw ‘prikkeling’ is ontstaan over het niet nakomen van afspraken over spoedeisende hulp voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. De kritiek betreft wethouder Floor Kist (GroenLinks). Raadslid Aart Paardekoper stelt dat als iemand is gevallen in huis of uit het ziekenhuis komt, meteen hulp gewenst is. Het CDA hoort dat spoedeisende huishoudelijke hulp niet op korte termijn kan worden geregeld terwijl de wethouder vorig jaar heeft verklaard, dat in die gevallen een spoedprocedure wordt gevolgd. Paardekoper wil nu van Kist wil weten hoe hij dit probleem gaat oplossen en heeft schriftelijke vragen gesteld over de kennelijk tekort schietende spoedprocedure.