VCC verslaat Frankrijk en verliest van HBS

1 mei – Voorburg Cricket Club (VCC) was zaterdag gastheer voor de nationale selectie van Frankrijk. Hoofdklasser VCC bleek te sterk voor de Fransen. Een dag later was VCC minder succesvol in de Muntaz Cup. De Voorburgers werden in de eerste ronde van dit toernooi uitgeschakeld door HBS.

In de oefenwedstrijd tegen Frankrijk begon VCC met fielden. Uiteindelijk zat Frankrijk voor een totaal van 127 runs aan de kant met dank aan VCC-bowler Yasir Hamid (drie wickets) terwijl Bas de Leede, Steffen Mulder en Dinusha Ranasinghe ieder twee wickets pakten. De jonge, talentvolle Philippe Bossevain verschalkte er één. Eenmaal aan slag maakte VCC korte metten met de Franse bowlers. Rhys McCarthy ging met 49 runs achter zijn naam nog uit, maar Mohit Hingorani (41) en Tom de Grooth (20) tikten respectievelijk met 41 en 20 runs de overwinning voor de Voorburgers binnen, waarmee VCC met 9 wickets won.

Gisteren vond op het fraaie VCC-complex het toernooi om de Muntaz Cup plaats waaraan de vier sterkste cricketclubs uit de regio meededen: Quick, HCC, HBS en VCC. In de openingswedstrijd ging VCC ten onder tegen HBS, die 193 runs scoorde. Joran Morgan kreeg er daarvan maar liefst 109 op zijn naam. Deze Australiër sloeg enkele keren de bal torenhoog het veld uit. Eén bal belandde zelfs in de fietsenstalling van het Wellant College! Quick won vervolgens van HCC. De finale ging tussen Quick en HBS. Quick was de sterkste in deze “burenruzie”.

Aanstaande zaterdag 5 mei begint voor VCC de jaarlijkse cricketcompetitie tegen het Utrechtse Kampong. De wedstrijd aan de Groene Zoom begint om 11.00 uur. Op de foto is HCC aan bat tegen winnaar Quick Haag (foto: Fred Reman).