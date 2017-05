Een nieuw bord om even bij stil te staan

2 mei – Iemand bij Stadsbeheer heeft opdracht gegeven dit nieuwe bord midden op de stoep aan het Oosteinde te plaatsen. Misschien zelfs wel aan de hand van een plattegrond met een kruis waar dat bord precies moet staan. Niet langs de stoeprand, nee, uitgerekend in de loop van het wandelpad met het risico dat er iemand bijvoorbeeld ’s avonds tegen aan loopt. Curieus genoeg is het bord er kennelijk gekomen om de ingang van hotel-restaurant Central Park te wijzen, in het theoretische geval dat iemand het kapitale pand van het voormalige Vreugd en Rust (Henk Savelberg) over het hoofd zou zien. Kortom, we hebben dus onze twijfels over zowel het nut van het bord als de plaats dat het uitgerekend hier gekregen heeft. Foto Ap de Heus.