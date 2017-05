5 mei: Een en al kinderfeest in de Oranjelust

3 mei – Op Bevrijdingsdag 5 mei worden in de Oranjelust (Oud-Voorburg) weer de jaarlijkse Kinderstraatspelen georganiseerd. De organisatie is in handen van de straatbewoners zelf. Zij nodigen voor de 38ste keer alle kinderen uit Voorburg en daarbuiten uit om gratis deel te nemen aan de spelletjes. Dit kinderfeest wordt om 12.30 uur geopend door burgemeester Klaas Tigelaar met het oplaten van ballonnen. Inschrijven voor de spelletjes kan daar vanaf 11.30 u.

Voor de allerkleinsten is de Zuyderloostraat weer omgedoopt tot peuterparadijs met een springkussen, schminken en de mogelijkheid om te schilderen. Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar staan in de gehele Oranjelust diverse uitdagende oud-hollandse spelen, zoals o.a. zaklopen, blik-gooien, ringsteken opgesteld. Deelnemers krijgen een leuk (gratis) aandenken. Tijdens de kinderspelen is er ook een kinder-vrijmarkt. Om 15.15 uur start de Oranjelust talentenjacht.