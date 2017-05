Nostalgische lezing ‘Hoe Voorburg Dorp veranderde’

5 mei – ‘Hoe Voorburg Dorp de laatste 40 jaar veranderde’. Op die vraag gaat Meindert Marijs het antwoord geven in de Pelikaanlezing die hij geeft op donderdag 18 mei (20:00 uur ) in de Oude Kerk, Herenstraat 77. Veranderingen van Antoniushove en het Forum Theater tot en met de bouw van de Utrechtse Baan en het oude station Voorburg toe (perronkaartje 10 cent). Meindert neemt u met 250 geprojecteerde afbeeldingen mee langs beeldbepalende gebouwen, die verdwenen zijn en door nieuwbouw vervangen. Vaak werd het dorpsbeeld hierdoor totaal veranderd. Dat belooft een verrassende avond met nostalgische beelden te worden. De Pelikaanlezingen worden georganiseerd om de communicatie tussen kerk en samenleving te bevorderen. De entree van € 5,- komt ten goede aan de restauratie van de toren van de Oude Kerk.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink