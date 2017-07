Hotel Mövenpick na 20 jaar weg uit Voorburg

28 juni – Hotel Mövenpick aan het Stationsplein sluit begin volgend jaar zijn deuren. De Voorburgse vestiging gaat volgens regionaal general manager van Mövenpick Albert Rouwendal dicht wegens tegenvallende bezetting. Vakblad ‘Missets Horeca’ maakt hier melding van. Verlenging van het huurcontract wordt te risicovol genoemd. Het hotel met 125 kamers is dan ruim twintig jaar op de huidige locatie in Voorburg gevestigd, maar een teruglopende bezettingsgraad is de boosdoener. De Zwitserse Mövenpick-organisatie zou wel een vestiging in Den Haag willen behouden. Naar verluidt het liefst in hartje Residentie.