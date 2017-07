Conclusie: Van Schagenstraat definitief promenade

28 juni – De Van Schagenstraat blijft afgesloten voor het verkeer en wordt definitief toegevoegd aan het promenadegebied rond de Oude Kerk. Het College heeft daartoe besloten na evaluatie van een proefperiode van een jaar. B&W zeggen dat zowel bezoekers, bewoners als ondernemers ‘het er over eens zijn dat de verkeersmaatregelen bevorderlijk zijn voor de sfeer en beleving in het gebied en voor de veiligheid’. Volgens het college zijn vooral bezoekers daar positief over.

De proef wijst uit dat er ook aspecten zijn die negatief scoren. ‘Onder alle drie de doelgroepen zijn dit vooral de verkeerskundige aspecten, zoals parkeren en bereikbaarheid’, aldus B&W. Ook de situatie bij de Kerkbrug, waar parkeerplaatsen zijn verwijderd om de verkeersveiligheid en de uitstraling van het gebied te bevorderen, is blijvend.

In april 2016 (vóór de pilots) is er een eerste consumentenonderzoek uitgevoerd in het Oude Centrum. Dit onderzoek is in april herhaald. Volgens het College blijkt dat het aantal bezoekers is toegenomen van ruim 35.000 naar ruim 38.000 bezoekers per week. Ook de bestedingen hier zijn in 2017 ten opzichte van 2016 gestegen en wel van €48 miljoen naar €54 miljoen.