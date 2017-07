Prinses Marianne verbindt Voorburg met Camenz

29 juni – Het Poolse Camenz is in de ban van de Voorburgse prinses Marianne. Vraag het historicus Kees van der Leer die daar nog maar net van is teruggekeerd. Hij presenteerde er de in het Pools vertaalde uitgave van zijn Prinses Marianneboek. Fotograaf Ronald Meekel van het Voorburgse ontwerpbureau Same-D was erbij en legde e.e.a. vast. Het eerste exemplaar werd door de auteur overhandigd aan de burgemeester van Camenz, de stad die sinds enkele jaren eigenaar is van het in opdracht van prinses Marianne gebouwde kasteel, dat momenteel grondig wordt gerestaureerd. De gastheren hadden er een bijzondere bijeenkomst van gemaakt in het ‘rode Mariannekerkje’ (aan de voet van de kasteelberg) met plaatselijke vertegenwoordigers. Ook het dankwoord van de burgemeester getuigde van hun grote waardering en het belang van een goede samenwerking. De in het Pools vertaalde expositiepanelen over het leven van Prinses Marianne (namens museum Swaensteyn overhandigd) werden eveneens op prijs gesteld. Camenz loopt er voor uit.