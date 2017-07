Oud-wethouder Rozenberg campagneleider GBLV

30 juni – Is de eerste klap nog altijd een daalder waard? Wie weet, maar acht maanden voor de raadsverkiezing 2018 bijt GBLV in elk geval als eerste het spits af voor de raadsverkiezing 2018. En de partij zorgt meteen voor een aardige verrassing met het naar voren schuiven van de in april afgetreden wethouder Frank Rozenberg als campagneleider. Over zijn hoofdthema bestaat geen onduidelijkheid en Gemeentebelangen kaapt daarmee klassiek VVD-hoofdgoed. Voor het verkiezingsprogramma van GBLV zegt Rozenberg meer dan voldoende aanknopingspunten te zien in het MKB-manifest ‘Ruim baan voor ondernemerschap’, bedoeld als inbreng voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Daarin worden drie hoofdthema’s genoemd; aandacht voor de regio, het ondernemersklimaat en de bedrijfssectoren.

Rozenberg: ‘Die zijn doordacht en uitgewerkt in concrete actiepunten die zeer goed aansluiten op de visie van GBLV’. Met dank aan het MKB dat zijn economische wensenlijst presenteerde tijdens een netwerkbijeenkomst. MKB-voorzitter Benedikte Zijlstra overhandigde een exemplaar van het manifest aan GBLV vice-fractievoorzitter Hans Peter Klazenga (links) en Frank Rozenberg. Een en al blijheid op de foto. Klazenga doet ook meteen een duit in de campagne-zak. Hij vindt (en daarmee voor eigen parochie) dat het huidige collegevoorstel voor de Economische Agenda ‘vele malen duidelijker, concreter en scherper kan. Minder praten en méér doen is waar het GBLV om gaat’. Een ander actiepunt uit het MKB-manifest gaat over gratis parkeren. In het concept-verkiezingsprogramma zal gratis parkeren zeker een plek krijgen, zo meldt de partij.

P.S. Achter Klazenga zien we nog net oud-VVD-wethouder Marcel Houtzager, een andere kant op kijkend.