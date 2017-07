Dagelijks een beetje vechten met de parasol

30 juni – Het uitklappen van een professionele parasol lijkt zo eenvoudig maar dat is het niet. Het was te zien toen de medewerkster van brasserie Aangenaam in de Herenstraat de parasols op het terras in de juiste positie moest brengen. Je staat dan eerst even bijna in het donker om de juiste handeling te verrichten, het vinden van het knipje en de klem om het zware doek uitgevouwen te krijgen. Het is een beetje vechten en dat lukt niet altijd meteen. Aan het stukje paarse schort was te zien welke bewegingen nodig waren om de parasol eerst met ferme kracht omhoog te duwen en gestrekt te krijgen. Een dagelijks ritueel voordat de klanten komen.