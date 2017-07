Traumahelikopter voor ongeval aan Kersengaarde

1 juli – Aan de Kersengaarde is vroeg in de avond een vrouw om het leven gekomen na een val uit het flatgebouw. Bewoners zagen hoe reanimatie van het slachtoffer plaatsvond. De politie zette voor het gebouw een tent neer voor onderzoek. Nadere informatie ontbreekt nog. Voor het ongeval landde een traumahelikopter vroeg in de avond op het parkeerterrein bij Fletcher hotel Leidsenhage. Van daar uit werd de heli-arts door de politie naar de Kersengaarde gebracht.

