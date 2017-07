GBLV wil meer energie van energiewethouder Kist

2 juli – Ruim een jaar geleden pleitte GBLV/Gemeentebelangen voor een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen. Na toezeggingen van wethouder Floor Kist (GroenLinks) om dit op te pakken, heeft GBLV gevraagd naar de voortgang van dit voor deze partij belangrijke initiatief. Raadslid Robin van Wissen: ‘Wethouder Kist zegt dat het initiatief nog steeds niet is in werking is getreden, maar dat dit op zeer korte termijn zal gaan gebeuren. GBLV zal de vinger aan de pols houden’.

Het energiecollectief is een samenwerking tussen verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. ‘Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen’, zegt Van Wissen. ‘Er zijn alleen maar winnaars in deze constructie, dus het is van belang dat de gemeente nu ├ęcht werk gaat maken van dit initiatief’.