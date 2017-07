VVD protesteert mee tegen lawaaiige windturbine

3 juli – De VVD gaat het opnemen voor de omwonenden van de lawaaiige windturbine in het Zeeheldenkwartier. ‘Zij zijn ernstig gedupeerd door de enorme invloed van de windturbine op minder dan 340 meter afstand in hun leefomgeving’, zegt raadslid Louise Kortman. ‘Voor de VVD is het duidelijk dat woongenot is aangetast. Bovendien claimen bewoners dat het uitzicht en de waarde van de woning flink zijn gedaald. Voor de VVD is het helder: duurzaamheid is prima, maar geen windturbines op die plek in de Vlietzone. Van belang voor inwoners is o.a. duidelijkheid over de afschrijving van 8 jaar en de handhaving op geluidsoverlast’. Op 5 juli spreken zij in tijdens de commissievergadering in Den Haag waarbij ook de Haagse VVD oor en oog heeft voor de Leidschendam-Voorburgse inwoners en kritische vragen zal stellen over de windturbine. Kortman: ‘Het is een groot voordeel van een landelijke partij, we laten bewoners niet in de kou staan en schalen op naar een hoger plan. De strijd is nog niet gestreden”.