Opnieuw subsidie zonnepanelen en groene daken

4 juli – In de eerste zes maanden van dit jaar hebben woningeigenaren een beroep gedaan op de beschikbare € 200.000 subsidie voor zonnepanelen. De gemeente stelt daarom vanaf morgen een nieuw bedrag van € 75.000 beschikbaar tot eind 2017. Woningbezitters kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor zonnepanelen (10%), een isolatiemaatregel (20%) of een groen dak (25%) via www.lv.nl/energie.

Nog niet alle aanvragen voor de uitgetrokken € 200.000 zijn beoordeeld. Voor het einde van de zomer is dat wel het geval, zegt de gemeente. In totaal 600 woningeigenaren hebben met subsidie zonnepanelen of een groen dak aangeschaft, dan wel een isolatiemaatregel uitgevoerd. Met deze subsidie is voor ruim 7.000 m2 aan zonnepanelen geplaatst, is bijna 5.000 m2 vloerisolatie uitgevoerd en is bijna 300 m2 aan groene daken gerealiseerd.