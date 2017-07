Einde schooljaar: nog even de conditie bijpunten

5 juli – Op twee dagen na zit de laatste week van het schooljaar erop voor het basis- en voortgezet onderwijs. Van 8 juli tot 20 augustus wordt het voor de meesten een periode van vrijheid, blijheid en vakantie. Misschien nog ergens een herexamen maar anders vol genieten van de zomer. Als aanloopje daarnaar zijn het de gymleraren die nog net wat buitensport in de agenda hebben staan. Even het schoolgebouw uit om in de speelwei bij molen De Vlieger de conditie nog een tikje bij te punten.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink