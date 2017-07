Pleidooi voor verdere bouw historisch hekwerk

6 juli – Het was een van de zichtbare wapenfeiten van voormalig wethouder Heleen Mijdam (VVD) om meer kwaliteit te brengen in het historische centrum van Voorburg, het terugbrengen van het monumentale hekwerk bij de begraafplaats aan de Parkweg. Een beginnetje, maar toch. Zoals nog net op de oude foto te zien is was het hekwerk destijds langer. Nu pakt stichting ‘Mooi Voorburg’ de draad op door te pleiten voor het voltooien van het hekwerk en krijgt daartoe inmiddels het CDA aan haar zijde. ‘Mooi Voorburg’ zegt een eerste financiĆ«le bijdrage te willen doen. Als de gemeente nu ook de portemonnee trekt zal dit de historische waarde van het oude centrum zeker ten goede komen. De stenen muur wel goed blijven onderhouden, zo te zien.