Bijles in zeven vakken door dokter in de dop

8 juli – Scholieren en hun vakantiewerk, het is er in alle soorten en maten. De een gaat de bediening in, een ander is te vinden in de supermarkt en de volgende laat dagelijks de honden van de buren uit. Salman gooit het over een andere boeg. Deze dokter in de dop wil bijles geven en adverteert daarmee op het prikbord bij Albert Heyn. Salman is oud-leerling van het Maartenscollege. Hij durft en geeft bijles in zeven vakken! Wie moest nog herexamen doen?