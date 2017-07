VVD is helemaal klaar met coalitie over Avalex

De VVD stelt dat de verantwoordelijke wethouder Bianca Bremer (GBLV) doet of er niets aan de hand is. ‘Zij zegt dat er “geen gewijzigde omstandigheden bij Avalex zijn”, aldus Overmeire. ‘Vandaar ons voorstel om de afvalstoffenheffing nog dit jaar te verlagen. Het college vraagt immers 224.000 euro meer dan dat ze volgens de officiële begroting voor het ophalen van afval nodig hebben en dat mag niet. Dit voorstel haalde het niet. De coalitiepartijen vonden dat er een “spaarpotje” moest blijven voor de kosten van Avalex. Zo komt uit de portemonnee van de inwoners een pot om de steeds meer oplopende kosten op te vangen. De volgende verrassing komt na de zomervakantie. Dan haalt Avalex nog maar eens in de twee weken het vuil op. En dat voor ongeveer hetzelfde bedrag aan belasting als waarvoor ze elke week langs kwamen’.

10 juli – De huidige coalitie van D66, PvdA, GBLV en GroenLinks lukt het maar niet om de problemen bij Avalex onder controle te krijgen. De VVD constateert dat er ‘weer financiële tegenvallers zijn’ bij het afvalbedrijf. Inwoners hebben het nakijken: minder voor meer geld. ‘We zagen het al aankomen’, zegt raadslid Ton Overmeire, ‘de begrote bezuiniging bij Avalex van 1,5 miljoen gaan ze dit jaar niet meer realiseren. Dat is een tegenvaller die door het onder hoge schulden gebukte bedrijf zal moeten worden opgevangen. Ook over de verdeling van de kosten van Avalex tussen de steden loopt de ruzie steeds verder op. Delft wil naar de rechter om een lagere bijdrage – en dus een hogere voor Leidschendam-Voorburg – af te dwingen. En dan zijn er nog de dreigende hogere kosten voor een nieuw contract voor afvalverbranding’.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink