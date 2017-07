Corbulo hoort bij haven als Huygens bij Hofwijck

11 juli – Hoe gaan we de passantenhaven bij de Kerkbrug noemen? De gemeente heeft een wedstrijdje uitgeschreven met een keuzemogelijkheid uit vier namen. Tot 26 juli kunnen de inwoners stemmen op www.lv.nl/wedstrijd. Wordt het 1. Huygenshaven? 2 . Haven Huygenskwartier? 3. Huygenskade of 4 . Corbulohaven? Het komt er op neer dat het om twee historisch aan Voorburg verbonden personen gaat; Huygens en Corbulo.

