12 juli – Gisteren om deze tijd (09.15 uur) was het firmament blauw in plaats van grauw zoals 24 uur later. Vanaf het Westeinde was het goed te zien hoe vliegtuigen hun sporen trokken boven Voorburg. Het vliegverkeer oost-west v.v. had de overhand. En dit is nog maar een fractie van wat zich op menig moment dag en nacht op doortocht hoog in de lucht aftekent.