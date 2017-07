Het is woekeren met de ruimte bij familie ooievaar

13 juli – Het wordt dringen in het ooievaarsnest bij molen De Vlieger. De ouders hadden lange tijd het rijk alleen op die krappe vierkante meter, maar nu de drie kleintjes bijna even groot zijn geworden is het woekeren met de ruimte. Alles zit in de weg, de lange snavels en de vleugels die moeten kunnen wapperen. Het is twee maanden leuk geweest maar nu de hoogste tijd om uit te vliegen, anders wordt het ‘ruzie in de tent’. Op en neer naar het nest vliegen kunnen ze al. Nu nog in het weiland beneden leren eten zoeken en verder op eigen benen staan.