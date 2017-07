14 juli – De ingetogen oproep van degene die dit bordje op een stokje in het gras plantte laat aan voorkeur weinig fantasie over. Een in een boodschap verkapte actie. Ingetogen en tegelijk niet mis te verstaan. Gezien aan de Rembrandtlaan. Voor hoofdredacteur Gelauff van het NOS-journaal ver weg van Hilversum.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink