Bij de pakken neerzitten op de biologische markt?

15 juni – De biologische markt in de Van Schagenstraat lijkt een zachte dood te sterven. Het aantal ondernemers dat hier van tijd tot tijd vrijdags neerstrijkt krimpt zienderogen. Ap de Heus, de maker van deze foto, zegt nog niet eerder te hebben meegemaakt dat de biologische markt zo slecht bezet was. De helper van deze mobiele patatzaak lijkt sprakeloos bij de pakken neer te zitten. Of rustte hij gewoon even uit na een stormloop van Voorburgse klanten? De vrouw in de kar lijkt het hare ervan te denken maar is paraat en klaar voor de start.