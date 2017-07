Rustig aan en geen paniek

16 juli – Grote haast lijkt deze gans niet te hebben bij het oversteken van de Mgr Van Steelaan. Als stadsdier is hij gewend geraakt aan voorbij razend verkeer. Als je dan besluit om het water te verlaten voor een gezellig uitstapje naar het gras op de trambaan weet je ongeveer hoe daar mee om te gaan. Altijd op of in de buurt van een zebra blijven en verder geen paniek. Rustig doorstappen zodat je als witte gans op donker asfalt goed gezien wordt door de automobilist die afremt of je nog net ontwijkt. Vanuit de ganzenkop wel positief gedacht. Andere gingen voor.