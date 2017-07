Kleine hovenier Vlek maakt van tuin mooie ‘etalage’

17 juli – Niet zo lang geleden sloot schoenenzaak Kersbergen aan de Herenstraat zijn deuren. Voor velen een gemis. Eerder deed ondernemer Luuk Vlek na circa 35 jaar dit bekende bedrijf van de hand. Voor generaties Voorburgers was hij Mister Schoen en ook nog eens bevlogen bestuurslid van de winkeliersvereniging. Sinds 2009 gooit Vlek het over een totaal andere andere boeg dan de schoenenbranche. Hij is nu de serieuze ondernemer achter De Kleine Hovenier (zie website) waarmee zijn hobby een hoveniersbedrijf werd. Een hele ommezwaai? ‘Nee, de liefde voor tuinieren werd vanuit mijn jeugd meegegeven’, zegt hij.

‘Mijn beide ouders leerden elkaar kennen in de kwekerijen van Rob Herwig in het Gooi. Ik heb mij veel kennis eigen gemaakt. Nu, vele jaren later vond ik eindelijk tijd om deze groene bevlieging in de praktijk te brengen’. En met succes want een groep vaste klanten rond Voorburg en Wassenaar weet hem als deskundige tuinman te vinden. Van onderhoud tot aanleg. ‘Elke tuin is voor mij een soort etalage en daar weet ik van oudsher veel van’, zegt Vlek. ‘Een etalage vraagt ook om veel aandacht, smaak en design. Die moet er altijd mooi uitzien’. Op de foto Luuk Vlek (links) met ondernemer Paul van House of Hair aan de Parkweg met wie hij van tijd tot tijd even bij praat over alledaags leven in historisch Voorburg. Twee enthousiaste vakmensen.