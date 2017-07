19 juli – Een flesje op een lantaarn bij de Oude Kerk. Hoe krijg je dat daar zonder het glas te beschadigen? Is het stom geluk van iemand die zich liet uitdagen of een meesterlijke worp van een basketballer na een avondje stappen in Voorburg? Maar dan nog. Wel uitkijken bij slecht weer daar op het kerkenpad; het flesje kan door een windvlaag zomaar worden weggeblazen.

