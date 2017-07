Verleidelijke fitnesshoek in Park ’t Loo

20 juli – De gemeente gaat actief om met de promotie van sport en spel voor inwoners. Zelf in de touwen klimmen, dagelijks een rondje doorstappen, beuken op een boksbal of het doen van een serie rek- en strekoefeningen? Misschien voor een aantal inwoners makkelijker gezegd dan gedaan, maar let op, sinds heel kort wordt het wel heel verleidelijk gemaakt met de inrichting van een fraaie fitnesshoek in Park ’t Loo langs de Spinozalaan hoek Mgr Van Steelaan. Nergens eerder gezien in deze aantrekkelijke vorm. Je krijgt er meteen zin in. Wie laat zich uitdagen?

Op een zachte ondergrond zijn apparaten en toestellen geplaatst die je aanzetten tot sportief bewegen met illustratieve uitleg voor het beste resultaat. Een gratis open lucht fitness centrum zou je het kunnen noemen voor jong en oud de hele dag door toegankelijk. Het is een gemeentelijke aanmoediging om meer te bewegen, samen of alleen. Maar vooral het initiatief om deze plek in het park verdient een compliment aan de gemeente, met name de betrokken wethouder Nadine Stemerdink en haar ambtenaren van Sport & Recreatie.