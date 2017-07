Historische grenspaal mag weer gezien worden

21 juli – De grens tussen de waterschappen van Delfland en Rijnland loopt dwars door onze gemeente. Afhankelijk van waar je precies woont betaal je dus ook belasting aan het ene of het andere waterschap. In Voorburg ligt de grens bij de Looierslaan, aan het staartje van het Oosteinde. Om dat te markeren staat daar sinds kort een fraaie (opgeknapte) historische grenspaal, compleet met de Voorburgse burcht als heraldisch stadswapen. Aan de keerzijde van de paal staat de naam Veur. Waterschappen behoren tot de oudste instituties van het Nederlandse staatsbestel. Het eerste officiĆ«le waterschap was het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat in 1255 werd ingesteld door graaf Willem II van Holland. Al eerder (1122 Utrecht) werkten dorpen en buurtschappen samen om de waterhuishouding te regelen.