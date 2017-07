Vrije doorgang voor stoere Maria met schapen

22 juli – Een mooie weekendfoto van Peter van Zetten. De fotojournalist kwam deze schaapskudde tegen in Leidschendam. De kudde is van natuurbeheerder Martin Oosthoek uit Berkel en Rodenrijs. Onder begeleiding van stoere Maria en een paar trouwe honden zijn ze op weg naar plekken om te grazen. ‘Een van planten die deze dieren als eerste eten is de voor mensen gevreesde berenklauw, mailt Van Zetten ons. Om de schapen van A naar B te krijgen wordt soms de hele rijbaan in beslag genomen en ja dan is het even wachten voor de automobilisten. De fietser links pakt over het gras toch maar een binnenroute. Zo’n kudde over de weg zie je ook wel tijdens de vakantie in het buitenland tegen komen. Altijd vrije doorgang.