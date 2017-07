23 juli – Het nationale Deense jeugdteam cricket (onder 23) was te gast bij Voorburg Cricket Club om het op te nemen tegen jong Oranje met als inzet punten op de ranglijst voor verdere kwalificatie. Met de vlag in top werd de jeugdinterland door een verschil van 23 runs gewonnen door Nederland. De jonge Vikingen reizen op hun toer verder naar o.a. Spanje en Schotland.

