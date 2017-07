Vlag als middel om iets prettigs aan te prijzen

24 juli – Een vlag. Waaraan of aan wie moet je denken als je een buitenlands dundoek ziet? Een Italiaanse vlag duidt vaak op lekkers, op wijnen of een verfijnde keuken. Voorbeelden te over. Een Griekse vlag wordt uitgestoken bij restaurants die eveneens de nationale keuken willen aanprijzen. Iets om trots op te zijn. Maar dan ineens zien we in de Herenstraat een Amerikaanse vlag aan de gevel van het fraaie monumentale pandje Vossenburch. Worden hier hamburgers verkocht? Voor zover we weten niet. Geven de bewoners blijk van grote adoratie van de VS of zijn het Amerikaanse expats die misschien gewoon trots zijn op hun vaderland. Kan en mag natuurlijk maar er zijn voorbijgangers die de uitgestoken vlag in een flits associĆ«ren met president Donald Trump. En dat roept dan – naar de stand van vandaag – een negatief en detonerend beeld in de Herenstraat op. Zeker niet om iets prettigs aan te prijzen.